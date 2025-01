Da destra a sinistra, dalla metà campo in avanti ma senza lesinare i ripiegamenti difensivi. Anche a chi non ha mai visto giocare Michael Folorunsho , le caratteristiche sono state descritte più volte. Giocatore di grande fisicità e dinamismo, è un centrocampista duttile che nella sua carriera ha giocato in tutti i ruoli della mediana e della trequarti. Nella Fiorentina il suo acquisto è fondamentale per provare a sopperire all'assenza di Bove e per dare a Palladino una pedina buona un po' per tutte le occasioni. Qui sotto vi mostriamo grazie a Sofascore la sua heatmap della stagione 2023/24, quella del suo exploit, disputata con la maglia del Verona. Come si nota, Folorunsho è un giocatore a tutto campo. Impiegato per lo più come trequartista centrale, ama svariare su tutto il fronte.

Folorunsho, i numeri della scorsa stagione

Essendo difficile fare considerazioni sulla stagione 2024/25 (appena 39' collezionati con il Napoli in campionato), prendiamo come riferimenti i dati Sofascore riferiti allo scorso campionato. Oltre ai 5 gol segnati (3 di sinistro e 2 di destro) +1 assist spiccano gli 1,4 tiri effettuati di media a partita e gli 0,53 passaggi chiave. Un giocatore quindi che sa farsi valere in zona offensiva. Folorunsho non è un giocatore di fino, e le percentuali di precisione nei passaggi (65%) non sono eccelse così come lasciano a desiderare dati come l'accuratezza nei cross e i dribbling riusciti. Ma in compenso vanno segnalati i 4,3 palloni recuperati a partita, l'1,5 di tackle e l'1,2 di salvataggi a match. Inoltre 6,5 contrasti vinti a partita. Insomma, un centrocampista più di quantità che di qualità ma che può risultare molto utile per aggiungere sostanza in mezzo al campo e "peso" in zona gol.