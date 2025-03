Gosens sale, Zaniolo scende: Palladino, da che parte tiri la coperta del modulo?

Le squadre di calcio sono un complesso ingranaggio, basta toccare qualcosa per modoficare l'equilibrio della macchina. Qualche pezzo può incastrarsi al posto giusto, ed altri invece possono non adattarsi al meglio. Sembra il caso della Fiorentina, alla quale Raffaele Palladino ha deciso di cucire un nuovo vestito contro il Lecce . I moduli nel calcio moderno sono spesso dei semplici numeri. Non a caso la Fiorentina ha sì cambiato modulo, ma alcune difficoltà sono parse immutate, soprattutto quelle relative all'intensità ed all'atteggiamento. Ma è anche vero che col nuovo 3-5-2 due singoli vadano in direzioni opposte, Gosens e Zaniolo

Il ritorno gasperiniano di Gosens

L'esempio del tedesco è lapalissiano. Il suo impiego da "quinto", lo libera dai compiti difensivi. Non che Gosens sia uno di quei terzini che non sa difendere, anzi, ha sempre mostrato grande applicazione. Ma il poter arrivare ad assaltare l'area, riempirla, e segnare, è la caratteristica che lo ha portato alla ribalta con Gasperini. Da terzino è spsesso sembrato un po' bloccato, con tra l'altro davanti un finto esterno come Bove e Folorunsho, non in grado di portargli via l'uomo saltandolo. Il 3-5-2 è certamente pensato anche per lui, ed i risultati si sono visti subito. Il gol su cross di Dodò contro il Lecce è quello di cui parliamo. Con le difficoltà offensive un cheat simile può servire a Palladino. Gosens è in prestito con diritto di riscatto, che può diventare obbligo ad un certo numero di presenze. Ma aldilà delle clausole, i 7 milioni pattuiti per l'ex Union Berlino sembrano pochi, davanti alla sua leadership e alla sua importanza in questa squadra