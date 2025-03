Gosens e il buio di Berlino: com’è andata la stagione 2023/24 dell’Union

Stagione 2023/24 all'Union Berlino

Nonostante gli investimenti fatti per aumentare la competitività in ottica Champions League (tra questi l'ex Juve Bonucci, Diogo Leite, Brenden Aaronson, Kevin Volland e Lucas Tousart), l'annata della squadra tedesca non è stata delle migliori. Lo stesso Robin Gosens, venduto dall'Inter per 13 milioni, aveva deciso di sposare il progetto Union Berlino per poter giocare in Champions. Ma il percorso in Europa ha avuto breve durata. La squadra tedesca infatti è stata eliminata ai gironi nel gruppo di cui facevano parte anche Napoli, Real Madrid e Braga. E in campionato le cose non sono andate tanto meglio: con ben tre allenatori cambiati in corso d'opera (Urs Fischer, Marco Grote e Nenad Bjelica) e 19 sconfitte rimediate, l'Union Berlino è riuscito ad aggiudicarsi in extremis il quindicesimo posto in classifica, appena fuori dalla zona playout.