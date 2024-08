Gonzalez vs Gudmundsson: tutti i dati dello scorso campionato

Albert Gudmundsson sta per diventare un nuovo giocatore della Fiorentina (LA SCHEDA) ma i viola perderanno quasi certamente Nico Gonzalez sicuramente l'uomo più determinante delle ultime stagioni. In questo articolo vediamo insieme i dati dei due giocatori relativi solo alle partite di campionato. Cominciamo con la posizione in campo che è diametralmente opposta.