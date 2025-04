FOTO VN – Kean è al Viola Park: a colloquio con Palladino e poi in campo

Kean è all'interno del Viola Park: il giocatore a colloquio con Palladino e poi in campo per allenamento differenziato verso il Betis

Moise Kean è rientrato al Viola Park. Il bomber viola è arrivato intorno alle 12:30 al quartier generale viola. Qui ha già incontrato il tecnico Raffaele Palladino, probabile che ci sia stato un primo colloquio per capire le condizioni - fisiche e psicologiche - del calciatore. Palladino ha riabbracciato il suo centravanti e ora spera di averlo della partita per l'impegno con il Betis, giovedì alle 21, nell'andata delle semifinali di Conference. La squadra si è allenata stamattina, proprio mentre Kean rientrava a Firenze. Come anticipato nel pomeriggio svolgerà un allenamento differenziato. Moise adesso deve recuperare la condizione, pertanto la sua titolarità contro il Betis giovedì sera resta in forte dubbio. A fare la differenza saranno i colloqui e le garanzie offerte da Kean a Palladino.