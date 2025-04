Kean è a Firenze: nel pomeriggio si allena a parte. E col Betis?

Moise Kean sarà al Viola Park nel pomeriggio per svolgere un allenamento differenziato. Il giocatore è rientrato a Firenze, ma non si è ancora potuto allenare con la squadra. Non si è più aggregato al gruppo dei suoi compagni da quando, per motivi personali, ha dovuto lasciare il ritiro di Cagliari. Moise adesso deve recuperare la condizione, pertanto la sua titolarità contro il Betis giovedì sera è in forte dubbio, decisivo potrebbe essere il colloquio con Palladino.