FOTO VN – Dentro all’Estadio Dom Afonso Henriques di Guimaraes

Eccolo, lo stadio che domani si trasformerà in un inferno di 30.029 posti. L'Estadio Dom Afonso Henriques è stato costruito per gli Europei del 2004. Domani la Fiorentina scenderà in questo stadio infuocato, guidato dal gruppo "White Angels", considerato uno dei più caldi di tutto il Portogallo. Altro fattore, da non sottovalutare, è che non ci saranno i tifosi viola (almeno nel settore dedicato agli ospiti) per via della squalifica indetta dalla UEFA dopo i disordini di San Gallo. Dopo questa gara i tifosi viola potranno ricominciare a viaggiare per l'Europa in tranquillità, anche se molto probabilmente qualche appassionato si troverà comunque dentro lo stadio Afonso Henriques domani. Ecco le foto realizzate dal nostro inviato: