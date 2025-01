Folorunsho in arrivo: dopo lo scambio di documenti, fissate visite e firma

Ci è voluto un po', ma alla fine è questa la settimana del nuovo acquisto per il centrocampo viola

Michael Folorunsho c'è. Non è una novità l'accordo con il Napoli, già trovato da giorni, ma le feste, le esigenze tecniche e di organico di Antonio Conte e quelle burocratiche del Napoli hanno rallentato un po' la corsa. Oggi, come vi abbiamo scritto, si è messa in moto la macchina dello scambio di documenti e prima del weekend l'operazione troverà il proprio traguardo.