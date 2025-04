Così non va

Palladino ha trovato (nuovamente) i suoi undici, e i due citati in precedenza, almeno in campionato, non ci sono. C'è chi come Beltran sfrutta le occasioni a sua disposizione, e c'è chi come Folorunsho non sembra riuscirci. Arrivato nel mercato di gennaio, con idee diverse, in poco tempo è diventato una riserva (in teoria di lusso). L'ex Napoli doveva essere il dopo Bove, niente di tutto ciò, almeno con il 3-5-2- consolidato. Folorunsho si alterna da quinto con Parisi e Gosens, a esterno largo in una doppia linea a quattro. È appurato che lui e Bove non siano la stessa cosa. Folorunsho non ha il passo dell'ex Roma, e sulla fascia si trova come un pesce fuor d'acqua. Palladino non lo vede come centrocampista centrale, ma lo fa subentrare spesso a gara in corso, cambiando modulo per dare più solidità alla squadra. La prestazione di ieri (non l'unica) racconta un giocatore che cerca di lottare, ma che oltre un tot non riesca a incidere. Vediamo il suo rendimento finora grazie ai dati Sofascore, poi proseguiamo.