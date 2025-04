Zaniolo: l’obbligo di riscatto è matematicamente sfumato. Cosa succede ora

La Fiorentina, dall'arrivo di Zaniolo e fino all'eventuale finale di Conference League, conta 22 gare in calendario, 21 in caso di eliminazione da parte del Betis tra l'1 e l'8 maggio in semifinale: il 60% di 21 è 12,6 e il 60% di 22 è 13,2. Da qui alla fine della stagione la squadra viola giocherà sei partite di campionato più due o tre di Conference League, un massimo di 9, dunque Zaniolo può arrivare a massimo 13 presenze. Ma 13 è inferiore a 13,2, e 12, che è il massimo raggiungibile senza finale di Conference, è inferiore a 12,6: per questo la matematica, prima ancora che l'evidenza, condanna l'obbligo di riscatto.