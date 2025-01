Fiorentina-Torino, una X che sa di 2. Il giochino si è rotto?

Il segno in schedina è X, ma è come se ci fosse scritto 2. Sì, perché il pareggio contro il Torino è assimilabile ad una sconfitta. Inutile girarci troppo intorno. La Fiorentina non c'è più, sciolta come neve al sole. Se non verrà messo al più presto un freno a questa deriva, il rischio di buttare all'aria quanto di buono fatto fino all'inizio di dicembre è alto. Altissimo. La sconfitta contro il Napoli poteva essere, in qualche modo, giustificata perché rimediata contro una squadra più forte. Il pari contro il Torino no. Per niente. Perché arrivato in casa e, soprattutto, avendo la superiorità numerica di un uomo per quasi un'ora. Se la Fiorentina fosse stata una Squadra con la S maiuscola, con una mentalità vincente, sarebbe entrata in campo nel secondo tempo col chiaro intento di chiudere la gara cercando di segnare altri gol. Ranieri e soci avrebbero dovuto azzannare la preda soffocandola.