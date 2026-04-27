La Fiesole e la viola stan rinascendo insieme
La partita in rima
Fiorentina-Sassuolo: viola e la Fiesole crescono insieme
Il settimo risultato utile in campionato un promettente seme
Fagioli e Balbo i primi gradoni
Per Solomon e Ndour previste nuove revisioni
Vanoli l'ingegnere a tempo determinato
Ranieri il braccio destro che lo ha sempre supportato
Di Mandragora come della curva solo qualche sprazzo
In De Gea come nel tifo le fondamenta del palazzo
C'è fiducia in Harrison come di giocare al Franchi il centenario
C'è fiducia in Gudmundsson come che i lavori rispettino da programma il calendario
Dodò il tifoso che commenta
Rugani lo stoico che pazienta
La demolizione dei mesi scorsi un duro colpo al cuore
La Fiesole e la viola irriconoscibili come senza il velo lo son le suore
Per farle tornare a splendere ci vorrà del tempo
Ma in attesa del sole è stato archiviato il maltempo.
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