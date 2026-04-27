Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Fiorentina-Sassuolo: viola e la Fiesole crescono insieme

La partita in rima

Fiorentina-Sassuolo: viola e la Fiesole crescono insieme

Fiorentina-Sassuolo: viola e la Fiesole crescono insieme - immagine 1
Una Fiorentina in leggera crescita raccoglie il settimo sigillo utile in campionato contro il Sassuolo. E la Fiesole cresce
Lorenzo Mazzanti

La Fiesole e la viola stan rinascendo insieme

Il settimo risultato utile in campionato un promettente seme

Fagioli e Balbo i primi gradoni

Per Solomon e Ndour previste nuove revisioni

Vanoli l'ingegnere a tempo determinato

Ranieri il braccio destro che lo ha sempre supportato

Di Mandragora come della curva solo qualche sprazzo

In De Gea come nel tifo le fondamenta del palazzo

C'è fiducia in Harrison come di giocare al  Franchi  il centenario

C'è fiducia in Gudmundsson come che i lavori rispettino da programma il calendario

Dodò il tifoso che commenta

Rugani lo stoico che pazienta

La demolizione dei mesi scorsi un duro colpo al cuore

La Fiesole e la viola irriconoscibili come senza il velo lo son le suore

Per farle tornare a splendere ci vorrà del tempo

Ma in attesa del sole è stato archiviato il maltempo.

Leggi anche
Fiorentina, batti il Sassuolo e Vanoli dimostri il suo valore
Piccoli out? Rompicapo Vanoli, Braschi o falso nueve: chi può fare il centravanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA