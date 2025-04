Fiorentina-Parma, quando non basta cambiare solo uomini

Ecco invece che Palladino nella ripresa ordina i cambi, ma solamente uomo su uomo, lasciando invariato il modo di giocare permettendo così al Parma, sempre più difensivo, di continuare la partita iniziale. Cosa avrebbe potuto fare il tecnico viola per cambiare qualcosa? Con gli stessi uomini inseriti ( Folorunsho e Beltran ) avrebbe potuto passare al 4-3-2-1 lasciando a riposo uno spaesato Fagioli e Marì. Dodò e Parisi sulle fasce, Cataldi, Mandragora e Folurunsho (nel suo ruolo) nel mezzo e davanti Gud e Beltran a supportare l'isolatissimo Kean. Troppo offensivo? Non credo. Questa la prima soluzione con tutti gli atleti nel loro ruolo naturale senza dover stravolgere il loro modo di giocare. Seconda soluzione possibile da subito o come ulteriore cambio il 4-2-3-1 con l'uscita di uno fra Cataldi e Mandragora e l'ingresso di Zaniolo come esterno destro. Troppo complicato da gestire? Non credo anche perché Palladino ha fatto giocare così la sua Fiorentina per mesi. Questi a mio giudizio i cambi che avrebbe dovuto effettuare Palladino facendo poi entrare, uomo su uomo, se necessario altri due giocatori.

Le scusanti

Intendiamoci, magari con quanto da me proposto la Fiorentina avrebbe perso, ma in una corsa difficile verso Coppe europee più prestigiose serve anche saper rischiare, mostrare una mentalità vincente e non timorosi come affermato in sala stampa da Citterio "Oggi non volevamo sbilanciarci troppo. Il Parma merita rispetto, non volevamo rischiare di prendere gol". C'è anche la stanchezza del viaggio raccontata da Pradè "Siamo atterrati a Firenze alle 5 di mattina venerdì, un po' di stanchezza con tutte queste gare cominci a sentirla." Tutto vero arrivare alle 5 non permette di riposare al meglio e ricaricare le pile anche se un giocatore non è sceso in campo. Ma sapendo le difficoltà del viaggio e conoscendo da diverso tempo la squadra da affrontare forse logisticamente ci stava di dormire qualche ora in Slovenia e ripartire per Firenze la mattina di venerdì. Non credo che i soldi di un hotel avrebbe fatto tremare i polsi alla società viola. Invece da molti anni succede così, sempre la regola del rientro post partita. Ma ci sono anche le eccezioni che confermano le regole, no?