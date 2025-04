Pradè: “Oggi prendiamoci il punto ed il clean-sheet. Siamo tornati alle 5 venerdì”

"Partita difficile, loro hanno fatto un'ottima gara. L'allenatore l'ha preparata bene, venivamo da una trasferta durissima in Slovenia. Siamo atterrati a Firenze alle 5 di mattine venerdì, un po' di stanchezza con tutte queste gare cominci a sentirla. Abbiamo giocato 14/15 partite più degli altri. Abbiamo avuto anche un'occasione, più di una per sbloccarla, e se la sblocchi diventa un'altra gara. Non abbiamo preso gol nemmeno oggi, continua la serie positiva. Sappiamo che adesso ci sono una serie di gare importanti, giovedì abbiamo un dentro o fuori. Ai ragazzi ho detto che abbiamo fatto una bella gara"