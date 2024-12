Fiorentina, il film del 2024: un saliscendi di emozioni diretto da Italiano e Palladino

"Per un anno che è già qua mentre il vecchio va via".

Un classico di ogni ultimo dell'anno, ma poche volte come quest'anno è difficile condensare in una manciata di fotografie tutto quel che abbiamo passato nel 2024. Come mondo Fiorentina. Tifosi, società, addetti ai lavori. Mesi in cui siamo passati dall'Inferno al Paradiso, dalla gioia allo sconforto, dall'amarezza all'esaltazione. Violanews ha selezionato i momenti che potete consultare nella gallery: voi ne avreste scelti altri? Come li avete vissuti? Ci piacerebbe che condivideste le vostre sensazioni, qui sotto nei commenti o sotto ai post che abbiamo realizzato sui nostri social. Per fissare i ricordi di un anno così denso di sentimenti prima di tuffarci nel 2025. Buona lettura!