Fiorentina e il clamoroso dato sugli expected points. È la peggiore in Serie A

Clamoroso saldo negativo per la Fiorentina. Fra errori difensivi e pochissimo cinismo in area di rigore

Filippo Caroli Redattore 12 febbraio 2026 (modifica il 12 febbraio 2026 | 14:44)

Qualcuno diceva che i "se" e i "ma" fossero il patrimonio dei bischeri. E probabilmente ha anche ragione. Ma c'è un clamoroso What If che merita particolare attenzione nella stagione maledetta che sta vivendo la Fiorentina. Ed è quello relativo alla classifica della Serie A secondo gli expected points, che raccontano una realtà completamente diversa rispetto alla graduatoria reale.

Cosa sono gli expected points? — Sono la traduzione in classifica di ciò che le partite hanno suggerito più che decretato: un calcolo statistico che, partendo dagli expected goals prodotti e concessi, assegna a ogni gara i punti “attesi” in base alla qualità e alla quantità delle occasioni create. In sostanza, misurano quanto una squadra avrebbe meritato di raccogliere per gioco espresso e opportunità generate, al netto di pali, prodezze dei portieri e topiche difensive. Non riscrivono la storia, ne offrono una versione alternativa. Un gigantesco "se" che ci racconta quanto è stato raccolto rispetto a quanto seminato, in soldoni.

L'underperforming più marcato — E cosa racconta questa classifica? Racconta che la Fiorentina paga il conto più salato di tutta la Serie A nel confronto tra punti attesi e punti reali: un abisso di -17, il peggior saldo del campionato. Tradotto: per ciò che produce, la squadra viola dovrebbe essere nona a quota 35, davanti anche alla Lazio, che invece viaggia con un eloquente +13 rispetto agli expected points.

Uno scarto così non si spiega con un solo fattore. C’è inevitabilmente una componente episodica, ma il cuore del problema è più strutturale: errori difensivi trasformati in gol al primo affondo avversario e una sterilità offensiva che annacqua quanto di buono viene costruito. La Fiorentina crea, ma non capitalizza a causa del poco cinismo. Concede, e viene punita puntualmente. Tradotto, il gioco c'è, ma l'esecuzione lascia parecchio a desiderare. Questa la graduatoria completa secondo gli expected points.

Inter: 62 (−4)

Juventus: 57 (−11)

Roma: 45 (+1)

Atalanta : 44 (−5)

Napoli: 42 (+7)

Como: 41 (0)

Bologna: 37 (−7)

Milan: 37 (+13)

Fiorentina: 35 (−17)

Torino: 31 (−4)

Udinese: 25 (+7)

Parma: 25 (+1)

Genoa: 24 (−1)

Cagliari: 22 (+6)

Hellas Verona: 21 (−6)

Pisa: 21 (−6)

Lazio: 20 (+13)

Sassuolo: 19 (+10)

Lecce: 18 (+3)

Cremonese: 8 (+15)