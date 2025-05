Fiorentina dai due volti: al Franchi da Champions, fuori quasi da retrocessione

... E in trasferta

Il discorso cambia radicalmente se si prendono in considerazione i risultati ottenuti in trasferta. In questa speciale graduatoria (LA CLASSIFICA) la Fiorentina naviga decisamente in acque più basse. Con una sola partita ancora da disputare (a Udine) sono solamente 22 i punti raccolti in 18 giornate con una media di appena 1,22 a partita. Prima nella classifica esterna è l'Atalanta con addirittura 39 punti. La squadra gigliata si attesta addirittura al nono posto, mettendosi dietro solo le squadre che effettivamente la seguono in classifica. Un rendimento che mette la squadra di Palladino più vicina a Udinese e Como (20 e 19 punti), rispetto a chi la precede in classifica: Bologna e Roma 25, Milan 29 e addirittura Lazio 34.