Fiorentina, contro il Lecce che fatica! E Palladino ci deve ancora vincere

Domenica Fiorentina in trasferta, paradossalmente in una delle più complicate della stagione . Ebbene si, perché i viola contro in salentini, ancor di più in terra nemica, non hanno dei bei ricordi. Soffermandosi negli ultimi anni di storia, il Lecce è tornato in Serie A nella stagione calcistica 22/23, precisamente al secondo anno di Italiano sulla panchina viola. Da lì è diventata ufficialmente una delle bestie nere della Fiorentina.

I precedenti

Iniziando appunto dalla stagione 22/23, la Fiorentina ha affrontato ovviamente due volte il Lecce in campionato, vincendone solamente una in casa, per 1-0 con autogol di Gallo. In Salento quell'anno pareggerà per 1-1 con il gol siglato da Kouamè. Stagione successiva (la scorsa in senso temporale), la Fiorentina con il Lecce agguanta solamente un punto su sei disponibili. Dopo un inizio scoppiettante in casa alla seconda di campionato, con un parziale a fine primo tempo di 2-0 per i viola, il Lecce riesce nell'insperata rimonta nel secondo tempo, chiudendo così 2-2 il tabellino finale. Ancor più incredibile fu la partita di ritorno, dove la Fiorentina, seppur con fatica, al 90' era riuscita a mantenere il vantaggio per 1-2. Al 96' (chi se lo scorda) il tabellino recitava 3-2 per il Lecce, con i gol di Piccoli e Dorgu oltre il novantesimo.