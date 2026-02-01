Al San Carlo di Napoli una nuova tragedia
Il commento in rima
Fiorentina, al Maradona… non ci resta che piangere
In questa stagione teatrale molto rara è la commedia
Non ci resta che piangere direbbe Troisi
Fin da subito son tanti i momenti di crisi
Pongracic e Fabbian quelli sempre in scena
Piccoli l'eroe contro cui il fato si scatena
Del secondo atto è invece Gosens il protagonista
Solomon tra i pochi a disobbedire al regista
Anche Dodò al dramma ha provato a ribellarsi
A differenza di un Brescianini abile al contesto ad adeguarsi
De Gea immerso in una realtà crudele come Eduardo De Filippo
Comuzzo gli dà manforte evitando un nuovo scippo
Gudmundsson l'attore dal ruolo marginale
Fagioli in prima fila si sveglia solo sul finale
Dopo un 2026 aperto all'insegna della risata
Ritorna a interpretar tristi finali la compagnia gigliata
Sabato sera a Firenze si riaprirà il sipario
Il non essere ripetitivi l'obbiettivo primario
