VIOLA NEWS esclusive le nostre esclusive Fiorentina, al Maradona… non ci resta che piangere

Il commento in rima

Fiorentina, al Maradona… non ci resta che piangere

Fiorentina, al Maradona… non ci resta che piangere - immagine 1
Il commento in rima alla sconfitta rimediata al Maradona
Lorenzo Mazzanti

Al San Carlo di Napoli una nuova tragedia

In questa stagione teatrale molto rara è la commedia

Non ci resta che piangere direbbe Troisi

Fin da subito son tanti i momenti di crisi

Pongracic e Fabbian quelli sempre in scena

Piccoli l'eroe contro cui il fato si scatena

Del secondo atto è invece Gosens il protagonista

Solomon tra i pochi a disobbedire al regista

Anche Dodò al dramma ha provato a ribellarsi

A differenza di un Brescianini abile al contesto ad adeguarsi

De Gea immerso in una realtà crudele come Eduardo De Filippo

Comuzzo gli dà manforte evitando un nuovo scippo

Gudmundsson l'attore dal ruolo marginale

Fagioli in prima fila si sveglia solo sul finale

Dopo un 2026 aperto all'insegna della risata

Ritorna a interpretar tristi finali la compagnia gigliata

Sabato sera a Firenze si riaprirà il sipario

Il non essere ripetitivi l'obbiettivo primario

