Fiorentina, a Parma senza Ranieri (e Gosens). Chi come terzino a sinistra?

Appena trovato l'equilibrio giusto, serve subito trovare un'alternativa. La Fiorentina contro l'Udinese nella prima vittoria del suo complicato campionato ha giocato con la tanto agognata difesa a quattro, impiegando Luca Ranieri come terzino sinistro, con al centro la coppia composta da Comuzzo e Pongracic. Il 6 gigliato, cresciuto nel settore giovanile viola, nasce appunto come esterno basso e dopo tre anni vissuti al centro della retroguardia, è tornato alle origini domenica scorsa, permettendo così a Fabiano Parisi di andare a scorrazzare come esterno alto, per di più dall'altra parte. Una mossa, quella di Paolo Vanoli , che però deve essere messa in standby in ottica Parma, visto che contro i ducali Ranieri sarà squalificato. Ecco che allora il tecnico gigliato dovrà rivedere qualcosa, vediamo con quali alternative a disposizione.

Considerando che Robin Gosens tornerà in campo solo a gennaio, la prima scelta con Ranieri fuori è rappresentata proprio da Parisi. In questo momento, però, è un peccato togliere l'ex Empoli dalla manovra offensiva della Fiorentina. Contro l'Udinese per molti è stato il migliore e tra i migliori anche nelle uscite precedenti, impiegato come quinto a sinistra. Riportarlo nella difesa a quattro suscita qualche dubbio, di sicuro non avrebbe quell'imprevedibilità che ha dimostrato di avere come esterno alto a supporto di Kean e Gudmundsson. C'è allora la scelta numero due, che porta il nome di Niccolò Fortini. Il classe 2006 arriva da una stagione, quella nella Juve Stabia, in cui ha giocato prevalentemente a sinistra, ma Vanoli sembra preferirlo a destra, al posto di Dodò o davanti al brasiliano. Ultima alternativa, la più rischiosa: Eddy Kouadio, che quest'anno seppur per un breve spezzone di gara in Conference League (Rapid-Fiorentina 0-3) ha già giocato a sinistra.