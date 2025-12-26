Fiorentina, a Parma senza Ranieri (e Gosens). Chi come terzino a sinistra?

Viola News
La logica direbbe Parisi, che però ha fatto bene, e parecchio, da esterno offensivo contro l'Udinese
Alessandro Bracali
Alessandro Bracali 

Appena trovato l'equilibrio giusto, serve subito trovare un'alternativa. La Fiorentina contro l'Udinese nella prima vittoria del suo complicato campionato ha giocato con la tanto agognata difesa a quattro, impiegando Luca Ranieri come terzino sinistro, con al centro la coppia composta da Comuzzo e Pongracic. Il 6 gigliato, cresciuto nel settore giovanile viola, nasce appunto come esterno basso e dopo tre anni vissuti al centro della retroguardia, è tornato alle origini domenica scorsa, permettendo così a Fabiano Parisi di andare a scorrazzare come esterno alto, per di più dall'altra parte. Una mossa, quella di Paolo Vanoli, che però deve essere messa in standby in ottica Parma, visto che contro i ducali Ranieri sarà squalificato. Ecco che allora il tecnico gigliato dovrà rivedere qualcosa, vediamo con quali alternative a disposizione.

Considerando che Robin Gosens tornerà in campo solo a gennaio, la prima scelta con Ranieri fuori è rappresentata proprio da Parisi. In questo momento, però, è un peccato togliere l'ex Empoli dalla manovra offensiva della Fiorentina. Contro l'Udinese per molti è stato il migliore e tra i migliori anche nelle uscite precedenti, impiegato come quinto a sinistra. Riportarlo nella difesa a quattro suscita qualche dubbio, di sicuro non avrebbe quell'imprevedibilità che ha dimostrato di avere come esterno alto a supporto di Kean e Gudmundsson. C'è allora la scelta numero due, che porta il nome di Niccolò Fortini. Il classe 2006 arriva da una stagione, quella nella Juve Stabia, in cui ha giocato prevalentemente a sinistra, ma Vanoli sembra preferirlo a destra, al posto di Dodò o davanti al brasiliano. Ultima alternativa, la più rischiosa: Eddy Kouadio, che quest'anno seppur per un breve spezzone di gara in Conference League (Rapid-Fiorentina 0-3) ha già giocato a sinistra.

