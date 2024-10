Emergenza difesa: contro i gallesi esordirà Moreno, chi insieme all’argentino?

Domani sera, la Fiorentina di Raffaele Palladin0 farà il suo esordio nella fase a gironi della Conference League. All'Artemio Franchi i viola affronteranno i New Saints in totale emergenza difensiva. Come già annunciato dal tecnico viola nel corso della conferenza stampa, Marin Pongracic non è ancora recuperato. Complici le squalifiche di Quarta, Ranieri e Comuzzo la Fiorentina è rimasta con un solo difensore centrale di ruolo: Matias Moreno. L'argentino finalmente esordirà in maglia viola e al momento è l'unica certezza del reparto difensivo che scenderà in campo domani sera. Ma chi scenderà in campo a completare il pacchetto difensivo?