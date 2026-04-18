E se contassero solo i gol degli italiani? Serie A ribaltata: che viola!

Serie A ribaltata contando solo i gol italiani: Fiorentina e Bologna in vetta, big fuori dall’Europa in una classifica sorprendente.

Redazione VN 18 aprile 2026 (modifica il 18 aprile 2026 | 20:48)

E se in Serie A contassero soltanto i gol segnati da calciatori italiani? La classifica del campionato cambierebbe completamente volto: la Fiorentina e il Bologna si ritroverebbero in vetta a pari punti con 52, mentre la zona Champions League vedrebbe protagoniste a sorpresa Atalanta e Cagliari. In Europa League finirebbe l'Inter di Chivu; la Lazio di Maurizio Sarri, invece, strapperebbe il pass per la Conference, mentre fuori da tutto resterebbero big del nostro calcio come Juventus, Milan e Roma. In zona retrocessione, invece, il dato più clamoroso riguarda il Como, condannata con Lecce e Hellas Verona in zona retrocessione.

La nuova vetta: Fiorentina e Bologna sorprendono tutti — A colpire è soprattutto la coppia di testa. Fiorentina e Bologna, lontane nella realtà dalla lotta Scudetto, diventano qui le squadre più efficaci sotto porta grazie ai propri giocatori italiani. Un dato che racconta molto della loro identità e della distribuzione dei gol in rosa.

Champions inedita, crollo delle big — Alle loro spalle si apre uno scenario quasi impensabile: Atalanta e Cagliari in Champions League. Due squadre che, in questa classifica alternativa, trovano continuità realizzativa dai propri italiani e riescono a scalare posizioni.

Di contro, il tonfo delle grandi è evidente. Inter, Juventus, Milan e Roma pagano la forte dipendenza dai gol stranieri e scivolano fuori dalle posizioni che contano in Europa.

Zona salvezza: il caso Como — In coda, la situazione resta serrata ma con un elemento che spicca su tutti: il Como sarebbe l’unica vera sorpresa negativa, occupando la terzultima posizione a pari punti col Lecce. L'Hellas Verona condannato alla retrocessione con soli 18 punti.