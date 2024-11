De Gea-Sommer, sfida Scudetto: quel “no” al Bayern Monaco e la staffetta mancata

Mentre Sommer, anche lui con riflessi felini, risulta decisivo dal dischetto: ha parato circa il 20% dei rigori affrontati, neutralizzando anche gente non da poco, come Kylian Mbappé ad Euro20 e, purtroppo per l’Italia, Jorginho nei due match di qualificazione a Qatar 2022. Vi ricorderete certo, poi, il primo rigore fallito da Nico Gonzalez a Firenze l'anno scorso . Forse c'entrano qualcosa gli occhiali magici con cui si allena, gli Strobe Glasses, con una tecnologia simile a quella delle luci stroboscopiche che migliora i riflessi e la valutazione della traiettoria del pallone frammentando l'immagine percepita, ma il succo del discorso è che i nerazzurri in porta hanno un "nonnetto" dai riflessi straordinari.

L'incrocio mancato

Entrambi, seppur in squadre diverse, hanno avuto percorsi analoghi. Il portiere spagnolo inizia la sua carriera come attaccante, ed è solo in seguito che scopre che quei goal invece di segnarli, preferisce pararli. Cresce nelle giovanili dell’Atletico Madrid facendo il suo esordio in prima squadra prima in Champions League che in campionato. Infatti, con il primo portiere al mondiale Under 20, e il secondo infortunato, tocca al giovane De Gea. Ma la titolarità gli viene data con il nuovo l’allenatore che chiede al preparatore dei portieri chi dei tre fosse il più forte, sentendosi rispondere “el niño”, il bambino. Nel 2011 si trasferisce al Manchester United dove rimane fino alla stagione 22/23 vincendo diversi trofei (e lasciando il posto a Onana preso proprio dall’Inter). Durante quell’estate viene accostato a diverse squadre tra cui il Bayern Monaco, che era pronto a cedere proprio Sommer all’Inter, ma per De Gea è un no. Nemmeno dalla Baviera ha ricevuto le stesse "vibes" che gli ha dato Firenze.