Dal Viola Park: Piccoli lavora a parte, Gosens e Dodo assenti

Le prime indicazioni in vista della sfida di domani tra Fiorentina e AEK Atene direttamente dalla rifinitura del Viola Park
Dal Viola Park arrivano aggiornamenti sulla vigilia di Fiorentina–AEK Atene. Durante la seduta pre-partita, Piccoli si è allenato a parte, mentre Gosens e Dodo restano assenti per infortunio, confermando l’emergenza sulle fasce per Paolo Vanoli. La squadra continuerà la preparazione in vista della sfida di Conference League, con il tecnico che valuterà le soluzioni migliori per coprire le assenze e garantire intensità e freschezza agli esterni titolari.

COME STANNO PICCOLI, DODO E GOSENS?

