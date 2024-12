D’Agostino a VN: “Folorunsho mezzala alla Frattesi. Non è Bove, ma copre lacune”

Michael Folorunsho (SCHEDA) è prossimo a vestire la maglia viola nell'imminente sessione invernale di calciomercato. L'ex Verona non gioca mai a Napoli con Antonio Conte ed è quindi sul piede di partenza. La Fiorentina lo ha individuato come il perfetto innesto per andare ad irrobustire il centrocampo, orfano di Edoardo Bove. L'accordo di massima (le cifre) ci sarebbe già, con la comune volontà di entrambe le parti di chiudere l'operazione già dopo Fiorentina-Napoli, in programma sabato 4 gennaio.