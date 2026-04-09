Crystal Palace-Fiorentina, arbitra Rumsas: una designazione pericolosa

Donatas Rumsas, lituano, sarà l'arbitro di Crystal Palace-Fiorentina

Simone Pagnini 9 aprile 2026 (modifica il 9 aprile 2026 | 15:05)

Donatas Rumsas, 38 anni, lituano, è un arbitro di esperienza internazionale: in questa stagione ha diretto quattro gare in Champions League e due in Europa League. Questo significa che è di un discreto livello.

L’incognita è se saprà gestire una gara tra due squadre fisiche che propongono un calcio "tosto". In Lituania il gioco è decisamente diverso da quello della gara che dovrà dirigere stasera.

Lascia giocare, anche se è molto pignolo. Ha il cartellino facile: media 4,5 a partita, non è negli standard della Champions. In campo internazionale si deve prestare massima attenzione alle perdite di tempo e soprattutto alle condotte antisportive come le simulazioni e le richieste di ammonizioni per gli avversari: sono molto attenti.

Spero che si dimostri in grado gestire la partita con il dialogo e l’empatia, ma non ne sono molto convinto. Secondo me è una designazione pericolosa.