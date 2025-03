Comuzzo, vedi Napoli e poi…fuori: contro il mancato futuro per tornare al passato

L'ARTICOLO PROSEGUE SOTTO L'INFOGRAFICA

Solo i vent'anni o c'è di più? — Non è il solo ad aver accusato una flessione, anzi è tutta la difesa della Fiorentina che ha subito un netto calo, tornando su numeri simili agli ultimi due campionati. Certo è che un elemento chiave per la solidità difensiva della squadra era proprio il giovane talento classe 2005. Palladino gli ha dato fiducia fin dall'inizio e lui - a suon di prestazioni - si è preso il posto da titolare indiscusso. Dopo un brillante inizio di stagione, è a cavallo tra il 2024 e l'inizio del nuovo anno che per Comuzzo si sono accesi i primi campanelli d'allarme. Alcuni errori di troppo, il mercato col Napoli interessato e l'offerta respinta al mittente hanno certamente influito. Dall'inizio del 2025, precisamente dal 4 gennaio nella partita contro il Napoli che ha aperto l'anno si è arenato. Scricchiolii che si sono manifestati in alcune prestazioni incerte, come quella contro il Napoli all'andata in cui commise un errore piuttosto madornale per il goal del definitivo 0-3 siglato da McTominay. In quella partita ci fu il ritorno della difesa a tre schierata da Palladino. Con Comuzzo al centro, Moreno e Ranieri a completare il reparto.

Parola alla difesa — La difesa della Fiorentina ha subito numerosi cambiamenti nel corso della stagione, con Palladino che ha alternato il modulo a tre e a quattro dietro. Se da un lato questa flessibilità permette di adattarsi agli avversari, dall’altro può creare difficoltà nei riferimenti difensivi. L’inizio di stagione ha visto una difesa a tre con Pongracic, Ranieri e Comuzzo, ma il momento migliore della squadra è arrivato con la linea a quattro, sebbene Gosens ne sia stato il più penalizzato. Palladino sa meglio di chiunque altro come stia fisicamente e mentalmente quel ragazzo che ha trascinato i viola in difesa fino al giro di boa. Con il ritorno della Conference League e i nuovi acciacchi di Pongracic, sono già riprese le rotazioni in difesa. Senza trascurare le possibili varianti tattiche con il ritorno della difesa a tre che appare ormai consolidato nelle idee del tecnico gigliato. Domani Pongracic con ogni probabilità non sarà della partita e Comuzzo è chiamato a non farlo rimpiangere, con Marì al centro e il sodale Ranieri a completare il reparto.

"Ricomincio da tre" — Restando alle citazioni delle arti partenopee, nel film "Ricomincio da tre" di Massimo Troisi il protagonista Gaetano (lo stesso Troisi), in cerca di nuovi stimoli decide così di lasciare casa, lavoro e amici per trasferirsi a Firenze dalla zia. È qui che ricomincia un nuovo capitolo della propria vita. Ci auguriamo che per per Pietro possa accadere lo stesso, lasciando da parte "o'passato" e quello che poteva essere e non è stato, per costruirsi un presente innanzitutto e un futuro di soddisfazioni con indosso la maglia viola.