Come va la Fiorentina senza Dodò? Segna di più, subisce meno… ma fa meno punti

Senza Dodò? Segna di più e subisce meno: ma fa anche meno punti

Ebbene sì, la Fiorentina dall'inizio del 2022/23 ad oggi, senza Dodò, in 54 partite ha ottenuto 23 vittorie, 15 pareggi e 16 sconfitte, con una percentuale del successo pari al 42,6% e una media punti dell'1.56 a partita. Per quanto riguarda i gol, invece, ha una media dell'1.70 quanto a quelli segnati e dell'1.13 per quanto riguarda quelli subiti senza il brasiliano. La percentuale della porta inviolata, infine, è del 27,8%. Come dicevamo però, il dato è molto particolare, perché la Fiorentina con Dodò clamorosamente segna meno, subisce di più ma comunque fa più punti. Sì, perché in 110 partite con il brasiliano in campo ha ottenuto 53 vittorie, 29 pareggi e 28 sconfitte, con una percentuale di circa il 6% più alta rispetto a quando non è presente (48,2%) e una media punti dell'1.71 a partita. Come dicevamo, segna meno e subisce di più: ha una media di gol fatti dell'1.65 con l'ex Shakhtar e dell'1.15 quelli subiti. Chiudendo con una percentuale delle porte inviolate del 29,1%. Dunque, possiamo dire che Dodò non dà tanto in campo solo dal punto di vista del gioco, ma anche con la sua testa. Il suo atteggiamento fa veramente la differenza e i numeri lo dimostrano, anche se in una maniera un po' bizzarra.