Palladino e l’onestà di Pongracic: davvero è stato chiesto di subire meno gol?

Questa Fiorentina è grande con le grandi, ma piccola con le piccole. Udinese, Monza, Como, Torino. Queste sono solo le ultime prestazioni non all'altezza che la squadra di Raffaele Palladino ha avuto contro squadre sulla carta alla portata. Tutte partite in cui la Fiorentina ha provato a fare la partita. E, sia chiaro, Moise Kean era titolare. Quindi, l'assenza del bomber viola può essere una discriminante, ma non giustifica del tutto le deludenti uscite dei viola. Inoltre, l'atteggiamento che la Fiorentina ha avuto con le big conferma nuovamente quanto detto in precedenza. Difendere e ripartire, la squadra gioca così. Forse per l'ideologia di Palladino, che cambia tanto la sua Fiorentina ma mantiene sempre il solito assetto tattico, o per le caratteristiche dei giocatori, poco importa. Ma questo è. Adesso bisogna chiedersi: basterà per lottare per l'Europa che conta? Quanto può essere un limite questo modo di giocare contro squadre che vengono al Franchi a difendersi con il coltello tra i denti? Solo il tempo lo dirà, ma iniziare ad accettare che la Fiorentina sia questa e non altro può essere già un passo avanti. Non c'è nulla di male, finché arrivano i risultati, ovviamente...