Champions in bacheca e un bagaglio completo, ma fragile: chi è davvero Anjorin

La sua storia

Nato il 23 novembre 2001 a Poole, in Inghilterra, Anjorin è entrato a far parte del settore giovanile del Chelsea a soli sette anni qui ha fatto tutta la trafila fino all'esordio in prima squadra, avvenuto il 25 settembre 2019 in occasione del 7-1 rifilato al Grimsby Town in Carabao Cup. Poco più di un anno dopo, l'8 dicembre 2020, Anjorin ha fatto il proprio debutto in Champions League nell'1-1 al cospetto del Krasnodar. Quell'edizione poi la vinceranno proprio i londinesi, con il classe 2001 a ricevere la medaglia spettante ai vincitori in quanto parte integrante della rosa. A partire dall'estate del 2021, Anjorin ha sempre giocato in prestito: prima per sei mesi in Russia alla Lokomotiv Mosca, poi col ritorno in Inghilterra all'Huddesfield fino al 2023. L'anno scorso con la maglia dell'Empoli ha disputato 22 partite, di cui 14 da titolare, siglando 2 gol e 3 assist. D'Aversa ne ha parlato in questi termini: "Lo hanno definito trequartista ma non lo è mai stato. Ha qualità, forza fisica, può giocare dappertutto. Se non avesse avuto dei problemini fisici forse non sarebbe qui. La società è stata brava a prenderlo, dobbiamo salvaguardarlo dal punto di vista della condizione".