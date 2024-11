Cerofolini a VN: “De Gea idolo, ovvio che Martinelli è rimasto. Ma prima o poi…”

Buongiorno Michele, la sta impressionando l'impatto di David De Gea sul calcio italiano?

"Non ho mai avuto nessun dubbio. La sua carriera parla per lui, tutto quello che ha fatto negli anni è stato unico. È stato un portiere ai vertici del calcio mondiale per tutta la carriera. Non nego che da bambino lo seguivo con ammirazione, era uno dei miei idoli. Un anno di stop non vuol dire niente, era solo tempo di qualche settimana di preparazione per tornare a vedere il vero De Gea".