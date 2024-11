Cerofolini a VN: “Ranieri, capitano già da piccolo. Su Kean avevate dubbi?”

Ranieri ce l'ha fatta! Titolare inamovibile e capitano... — "Luca ha una bellissima storia alle spalle. Siamo cresciuti insieme nelle giovanili, e dopo tanti giri in prestito è riuscito a tornare a Firenze e a imporsi. Esser capitano della Fiorentina per lui è come aver realizzato un sogno, se lo merita. Sin da bambino si vedeva che in campo, nelle letture e nell'approccio era già "grande". È sempre stato un difensore molto sveglio e scaltro, sono super contento per lui e gli mando un grande in bocca a lupo".

Kean-Vlahovic? Il confronto regge eccome... — "A inizio anno quando la Fiorentina ha puntato su Kean, dissi alla mia famiglia che ero sicuro che quest'anno sarebbe stata la sua stagione, e che, nei momenti di difficoltà e non, lui avrebbe trascinato la Fiorentina. Non voglio essere presuntuoso, ma me lo sentivo. Sta giocando alla grande e sta avendo dei numeri pazzeschi, non ho mai avuto dubbi su di lui".

Firenze è in visibilio, sta sognando a occhi aperti e non vuole smettere di farlo... — "Sono davvero il dodicesimo uomo in campo. Sono felice per tutti i tifosi, se lo meritano più di tutti. Sono sempre vicini alla squadra, soprattutto nei momenti no. Un tifo come quello di Firenze è difficile da trovare in altre piazze. Da fiorentino adottato auguro a Firenze tutte le gioie possibili, rimarrà per sempre casa mia".