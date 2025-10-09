Cataldi, Zaniolo e gli altri. Come se la passano i giocatori non riscattati

Capitalizzare. Questa la parola chiave dell'ultimo mercato estivo della Fiorentina, che ha puntato su acquisti a titolo definitivo per aumentare il valore degli asset a disposizione della proprietà. Un fatto in contro tendenza con quanto visto nella stagione precedente, quando la proprietà a fatto grande ricorso ad acuisti in prestito. E se qualcuno alla fine ha convinto il club a farsi riscattare, per altri è stato necessario rifare le valigie per fare ritorno al club d'appartenenza. Al netto di Edoardo Bove, vediamo come se la stanno cavando coloro che non sono stati riscattati dalla Fiorentina in estate: Danilo Cataldi, Yacine Adli, Andrea Colpani, Nicolò Zaniolo e Michael Folorunsho.