Bucciantini a VN: “Vittoria del gruppo. Palladino non dimenticherà questa serata”

Sul modulo — "Il 3-5-2, in questo momento, è la disposizione migliore che la Fiorentina possa adottare. In rosa hai tanti difensori centrali, tante mezzali e pochi esterni e Palladino ha voluto sfruttare meglio quelle che sono le caratteristiche dei giocatori che ha a disposizione. Sul 4-2-3-1, il tecnico viola ci ha costruito praticamente il suo intero percorso a Firenze, ma l'ha utilizzato perché, in quel momento, era l'arma più efficiente ed efficace per la squadra. Adesso, col 3-5-2, Fagioli e Adli possono finalmente diventare le mezzali tecniche e Folorunsho quella energica. Per giocare così serve però grande condizione, soprattutto sugli esterni. Dodò l'abbiamo visto sempre calare di rendimento in quel tipo di posizione. Da terzino si sente, solitamente, più padrone della fascia. Ieri, però, il brasiliano ha messo in mostra la sua miglior prestazione in quel tipo di ruolo e questo rasserena la situazione, e non di poco. Gosens, dall'altro lato, ha subito ritrovato il feeling con l'area di rigore. Il tedesco ha il colpo e il posizionamento dell'attaccante. Ci tengo, però, a soffermarmi sul profilo di Dodò. A volte, mette in campo prestazioni più o meno precise, ma l'atteggiamento positivo di Dodò è trascinante. Certi gesti, come l'andare subito ad abbracciare la panchina dopo il gol, sono di rilievo. Dunque, se Gosens e Dodò stanno bene, forse abbiamo trovato il modulo giusto per esaltare al meglio i top player di questa Fiorentina. Il modulo è davvero una nota lieta della serata contro il Lecce".

Troppe critiche a Palladino? — "Molti grandi allenatori sono passati da momenti difficili, soprattutto nei primi anni. Conte, dopo due mesi in Serie A, è stato esonerato; stessa cosa per Lippi. Gasperini è stato promosso col Crotone e poi l'anno dopo, a metà anno di B, è stato mandato via. Per Palladino, questo è il primo anno dove siede su una panchina di livello con grandi aspettative (l'Europa). Non è un obiettivo semplice; la Fiorentina, negli scorsi anni, è andata in Europa anche perché, grazie a qualche incastro, è riuscita ad entrare anche l'ottava della classifica. Quest'anno, forse nemmeno il settimo posto potrebbe valere l'Europa. La Fiorentina è appesa all'Europa con squadre come Milan e Roma (che hai messo sotto in classifica) che hanno organici ben maggiori e hanno speso tanto di più. Oggi la critica è troppo facile. Io resto accanto ad un allenatore giovane che si sta facendo la pelle in questi momenti difficili. Personalmente, ho trovato insufficienti alcune delle ultime prestazioni della Fiorentina, però, quando si sceglie un tecnico quarantenne, bisogna proteggerlo e non isolarlo. Palladino non dimenticherà la serata di ieri, la prima volta in cui era davvero a rischio esonero ma ha saputo superarla. Con la vittoria di ieri, ha ancora messo in discussione le sue idee per il bene della squadra, per cercare di trarne il massimo beneficio. Palladino si è dunque guadagnato un'altra possibilità; adesso bisogna ricreare qualcosa. Magari possono essere tre mesi e poi saluti, ma c'è bisogno di chiudere la stagione in un certo modo, anche per capire quale sia il valore di certi giocatori. C'è lo scoglio dei sessanta punti da superare e molto altro. Adesso bisogna proteggere l'allenatore e restare accanto all'uomo anche se la società avesse già preso altre decisioni. E' in queste situazioni ed esperienze che si può diventare un grande allenatore e tirare fuori il meglio di sè. Personalmente, sento un eccesso di negatività nei confronti del tecnico, cosa che, anche se dovuta dalla delusione di alcune prestazioni, non può essere giustificata. Lo so che chiedere l'esonero di Palladino in questo momento è più popolare, ma per me è una cosa brutta e non mi sento di essere popolare su questa critica eccessiva".

Senza Kean l'attacco è sterile — "Beltran ha giocato un secondo tempo di grande lotta, così come Zaniolo. L'argentino ha avuto sfortuna. Inutile stare a contestare i limiti tecnici di questi attaccanti. La risposta di appartenenza te l'hanno data. Per Zaniolo la partita è stata impossibile. Un conto è fare l'attaccante in un sistema di gioco fluido, ma così, se cercato solo spalle alla porta, è inevitabile che il ragazzo sarebbe andato in difficoltà. Sarebbe servito un Djuric: un attaccante in grado di saltare davanti al difensore. Zaniolo va ritrovato nello spunto; sull'esterno, nell'uno contro uno, non è mai uscito vincente. Io penso che un modo che per aiutarlo sarebbe dargli (al momento) solo un pezzetto di partita. Va ritrovato piano piano sulla fiducia. Questa magari può essere ritrovata in quella parte finale di match in cui ci sono più spazi ed opportunità per ritrovare proprio spunti e giocate. Dopo un paio di spezzoni convincenti, puoi iniziare a pensare a trovare la giusta collocazione di Zaniolo nel mondo. Nonostante ciò, lui e Beltran vanno solo che ringraziati per tipo di partita che avevano davanti. Adesso, riusciremo ad avere due mesi di Kean e Gudmundsson insieme? L'islandese, ad inizio anno, era l'unica certezza e la Fiorentina non l'ha mai visto".