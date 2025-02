La Coppa Italia complica la corsa europea della Fiorentina. Serve tifare Inter

La Fiorentina si trova oggi al sesto posto in classifica in campionato e ben tre squadre su quattro delle semifinaliste di Coppa Italia sono oggi dietro ai viola in graduatoria. Se l'ordine di arrivo in Serie A dovesse essere questo e Bologna, Milan o Empoli dovessero vincere la Coppa Italia, la sesta piazza in classifica significherebbe qualificazione in Conference League. Per la Fiorentina, dunque, servirà sperare che a trionfare sia l'Inter, ormai irraggiungibile in campionato.