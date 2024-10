Bove esterno: la bibliografia di Palladino, da Schwarz a Perrotta e il cholismo

"Sono disponibile a giocare ovunque sia necessario, senza escludere nessun ruolo" : messaggio recepito. Edoardo Bove ha già interpretato tre ruoli nella Fiorentina allenata da Raffaele Palladino, due più consoni (interno a due con l'Empoli, mezzala a tre a Bergamo) e uno impensabile di esterno sinistro nel 4-4-2 visto contro Lazio e Milan . La duttilità è sempre stata tra le caratteristiche più apprezzate da qualsiasi allenatore, ma questa specifica mossa è ben codificata e ricorre nella storia del calcio in generale e della Fiorentina in particolare.

Impara l'arte e...

Non si vuole sminuire nulla: saper mutuare dal passato è alla base dei trionfi più grandi dell'epoca contemporanea. Pensiamo a Guardiola col falso nueve nel Barcellona, che parte dalle leggende di Cruijff e ancor prima di Hidegkuti, oppure con il 3-2-4-1 del Manchester City che altro non era che una rivisitazione modernizzata del vecchio WM dell'epoca anteguerra. Palladino ha fatto suo lo spartito che prevede lo spostamento di un centrocampista sull'esterno, per dare disciplina e dinamismo in una posizione estremamente strategica.