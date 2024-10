“Comuzzo devi puntare Leao!”: adesso sì che si vede la mano di Palladino

La difesa a quattro della Fiorentina si trasformava in una linea a tre in fase di possesso, con Gosens e Dodò che si allargavano per dare ampiezza, e Adli che arretrava sulla linea difensiva insieme a Ranieri e Comuzzo. Quando quest'ultimo aveva il possesso palla, il suo compito era attirare Leao fuori posizione, lasciando Reijnders e Fofana da soli a fronteggiare Gudmundsson, Kean e Bove. In questo modo, Dodò e Colpani riuscivano ad attaccare continuamente dalla fascia destra, trovandosi in superiorità numerica contro Theo Hernandez. I numeri lo confermano: Colpani ha tirato 4 volte, più di chiunque altro, e Dodò ha continuato a sovrapporsi, toccando la palla in area per 3 volte. Gudmundsson, chiuso tra i centrocampisti e i difensori milanisti, è riuscito a farlo solo una volta, in occasione del gol.