Bove, da pupillo di Mou agli imprevisti con De Rossi: a Firenze per rinascere

L'uomo di Mourinho — Successivamente è entrato in pianta stabile nelle rotazioni della squadra di José Mourinho, di cui si è poi rivelato un fedelissimo. Il tecnico portoghese gli ha infatti concesso i primi minuti europei della carriera nella sfida tra Roma e CSKA Sofia, in cui è partito dal primo minuto e ha partecipato assieme ai suoi compagni alla vittoria per 3-2. L'allenatore portoghese può essere considerato il padre calcistico di Edoardo Bove. Perché è stato grazie all'allenatore portoghese che il centrocampista era riuscito a ritagliarsi un posto importante nella mediana giallorossa, fino ad arrivare a prendersi una maglia da titolare. "Bove è un ragazzo con grande talento come giocatore e come persona. Se è venuto su così è merito della sua famiglia. È un ragazzo educatissimo, con formazione accademica. È un professionista esemplare, sembra un giocatore di 30 anni non un ragazzo così giovane", diceva Mourinho tempo fa. Il punto di massimo splendore? Il gol decisivo al Bayer Leverkusen nella semifinale di andata all'Olimpico due stagioni fa.

L'arrivo di De Rossi — Con De Rossi però non è andata come sperava, nonostante per lui fosse un esempio fin da piccolo. Con il nuovo tecnico è sempre sceso in campo con il giusto spirito combattivo, anche se con meno minutaggio, non riuscendo però a garantire la stessa qualità dei titolari. Oltre al gioco differente, Bove ha pagato sicuramente la rinascita di Paredes e – soprattutto – di Pellegrini. Mentre con Mourinho i due centrocampisti hanno avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, con De Rossi sono proprio questi due giocatori che hanno avuto la maggior crescita. Nonostante questo, Bove è sempre stato tra i migliori nel pressare e recuperare palloni e proprio per queste caratteristiche si è messo in mostra nel match di andata dei playoff di Europa League contro il Feyenoord, risultando uno dei migliori in campo. A De Rossi piaceva, ma non abbastanza da dargli fiducia e allora è nata qui la scelta di monetizzare, andando alla ricerca di un'alternativa che possa far rifiatare i tre inamovibili.

La scelta di Firenze — Edoardo Bove è arrivato ad un'età dove deve giocare con continuità per esplodere definitivamente e proprio da qui nasce la voglia di scegliere la Fiorentina come passo per la rinascita. Come già detto precedentemente, Palladino lo ha voluto fortemente per rinforzare il suo centrocampo e viste le tante partite in programma, anche grazie alla qualificazione in Conference League ottenuta, i viola ne avranno un grande bisogno. L'uscita di Amrabat permette al giovane centrocampista di essere l'unico con quel tipo di caratteristiche di recupera palloni, fondamentale in una mediana a due. Adesso resta solo da capire se sarà in grado di mettersi più in mostra rispetto agli altri per ottenere una definitiva maglia da titolare, anche se, a Firenze, uno che dà tutto per la maglia viene subito amato alla follia.