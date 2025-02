Basta “mancate occasioni”. Fiorentina, è l’ora di azzannare il campionato

L'importanza della partita di Verona è veramente di facile intuizione. Due sconfitte consecutive in campionato (una "socialmente giustificata" a San Siro e un'altra, brutta, in casa contro il Como). Per la Fiorentina c'è la grande necessità, in primis, di rispondere sul campo alla prestazione contro il Como, e poi, di accrescere il peso della propria classifica. Se vogliamo, sono dunque due i grandi stimoli che la squadra di Palladino deve cogliere questo pomeriggio: la voglia di riscatto e la volontà di aumentare l'ambizione della propria classifica. La stagione della Fiorentina ha vissuto, forse come nessun'altra squadra, sia di sprazzi di grande entusiasmo che di periodi di confusione e difficoltà. Il riassunto perfetto di tutto ciò si trova nella classifica, condizionata, da un lato, dalle meravigliose otto vittorie consecutive e dall'altro, da almeno altrettante prestazioni sottotono.