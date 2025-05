Antognoni: “Bove? Sarebbe bello averlo con noi nell’Under 21”

In occasione della premiazione del Premio Rialti , Giancarlo Antognoni ha parlato del possibile coinvolgimento di Edoardo Bove con l'Italia Under 21, dopo la qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria.

"Sono analisi che spettano ai dirigenti. Se viene Bove, ben venga – ha commentato Antognoni –. È stato uno degli artefici di questa qualificazione agli Europei. Credo che Gravina e i suoi collaboratori più vicini stiano valutando l’idea di portarlo con noi all’Europeo Under 21. Non so con quale ruolo, ma sarebbe sicuramente una cosa positiva".