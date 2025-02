Amadeus a VN: “Mercato da 8/9, Champions in 2 anni. Bove a Sanremo? Bravo Carlo”

Giorno di Fiorentina-Inter . Una sfida particolare, tutti ci ricordiamo il motivo. Adesso le due squadre si ritrovano, tre mesi dopo, per terminare gli ottanta minuti più recupero rimanenti. Come la scorsa volta , anche questa siamo andati a disturbare non proprio l'ultimo arrivato: Amedeo Umberto Rita Sebastiani , in arte Amadeus . Il noto presentatore, nonché tifoso dell'Inter, ha parlato ai nostri microfoni della doppia sfida con la Fiorentina e del mercato appena concluso:

Ciao Amedeo, com’è cambiato il mondo Fiorentina da quel primo dicembre? Prima era uno scontro al vertice, oggi non più...

"È chiaro che è difficile capire come sarebbe andata... Da spettatore vedo sempre una Fiorentina molto forte e pericolosa. Non vedo nessun vantaggio per l'Inter. Ovvio, sarebbe stato meglio per tutti terminarla quel giorno. Visto che si è dovuto rinviare, sono curioso di questa doppia sfida in soli quattro giorni."