Amadeus a VN: “Viola come Houdini di Eminem: gioco di prestigio che porta lontano”

"Ci sono molti giocatori forti. Guardando in casa mia vedo un Marcus Thuram . Quando arrivò all'Inter, post Lukaku, erano tutti un po' scettici. Invece si sta dimostrando un vero talento e un grande leader dello spogliatoio. Son giocatori che quando ti ritrovi in squadra devi far tutto per tenerli.

Quest'anno la vedi perfetta?

"Non vedo squadre perfette in Italia, e mi piace questa cosa. Non c'è la classica ammazza campionato. Lo scudetto, delle prime cinque in classifica, lo posso vincere tutte. Forse il Napoli con Conte e avendo il vantaggio di non giocare le coppe ha qualche chance in più assieme all'Inter. Non darei mai per morta la Juventus, ma vale anche per il Milan. Poi chissà, magari ci sarà una sorpresa come l'Atalanta o la stessa Fiorentina, che in questo momento sono entrambe lassù.