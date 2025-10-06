Altri 90′ in panchina. Fagioli è diventato un caso?

Dopo Pisa, altri 90 minuti in panchina e terza panchina consecutiva in campionato. Che fine ha fatto il giocatore ricco di talento visto lo scorso anno?

Filippo Caroli Redattore 6 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 12:31)

"Poi abbiamo Fagiolino. Fagiolino quest'anno deve diventare Fagiolone."

Una dichiarazione a effetto, quella di Daniele Pradè nella conferenza stampa di fine mercato, destinata ad avere un'eco che durerà a lungo, indipendentemente da come andrà la stagione. Per adesso, però, segnali di crescita da parte del classe 2001 non ne sono arrivati. Anzi, dopo le grandi aspettative estive, Fagioli è lentamente scivolato indietro nelle gerarchie del centrocampo viola. Nel match contro la Roma l'ex Juve è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina, così come era successo a Pisa. A questo trend si aggiunge l'esclusione dagli undici titolari nella sfida col Como. Tradotto: tre panchine consecutive in campionato che certificano come il ragazzo oggi non sia un titolare per Stefano Pioli.

Un dato che fa rumore, alla luce soprattutto dell'importante investimento da quasi 20 milioni fatto dalla Fiorentina per lui e dei lampi di genio mostrati nei cinque mesi passati in viola la scorsa stagione. E anche lo stesso Pioli aveva fatto intendere che Fagioli avrebbe ricoperto un ruolo di primo piano nel corso della stagione, lavorando attentamente per cucirgli addosso il ruolo di regista nel centrocampo a due. Una soluzione quasi immediatamente abbandonata dopo l'arrivo di Nicolussi Caviglia, con un impiego diventato sempre più marginale. tant'è che è in Conference League, dove gli avversari sono di un livello inferiore, che sta trovando maggiore spazio, seppur con poca fortuna.

Come spiegato dalla card creata dagli amici di SofaScore, Fagioli ha messo a referto fin qui sette presenze. Tuttavia, di queste soltanto due sono da titolare in campionato. E, nonostante i suoi numeri non siano così terribili, evidentemente oggi non è considerato un giocatore in grado di poter dare una svolta in partite che di un guizzo avrebbero avuto bisogno, come con Pisa e Roma. Fagiolino deve diventare Fagiolone, ma oggi diventa lecito chiedersi se l'ex Juve non sia diventato un caso.