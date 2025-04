Adli e le “Cattedrali di Rouen”: come si è passati dal capolavoro allo schizzo?

I capolavori del pittore — Nella prima parte di stagione, Adli è sempre stato un elemento centrale in quella mediana a due insieme a Cataldi. Coppia che ha sempre garantito grande complementarietà a livello di caratteristiche, qualità e interdizione. Costruttore di gioco (ricordando le parole su Dodò), ma anche abile nell'inserimento (vedi a Roma contro la Lazio) e nel calcio da fuori (nella rete a Como). Da Adli, quella Fiorentina doveva passare imprescindibilmente, in quanto unico vero elemento di fantasia e imprevedibilità. Nel mercato di gennaio, la Fiorentina ha lavorato in questo, offrendo a Palladino un'alternativa di grande livello al francese come Fagioli: giocatore che lo doppia un po' nello scacchiere delle caratteristiche degli interpreti. Davanti a lui, sulla trequarti, Adli ha sempre avuto Sottil da un lato e Colpani dall'altro, giocatori che necessitano di ricevere largo il pallone, e davanti, un giocatore Beltran abile soprattutto negli inserimenti e nel gioco di sponda. Ecco che, in questo meccanismo, di passaggio da destra a sinistra, Adli è sempre stato fondamentale.

Nuovi equilibri — Oggi, la Fiorentina è mutata e ha trovato nuovi equilibri nel 3-5-2. Adli può certamente rientrare in questo tipo di sistema di gioco, ma questa volta, gli interpreti sono completamente cambiati. Fagioli (insostituibile) deve essere lasciato libero di agire quasi da fantasista, Mandragora si è reinventato nel ruolo di tuttofare, Cataldi ha trovato la giusta sistemazione tra difesa e centrocampo e infine, in campo, c'è un certo Gud in più il quale, rispetto a Beltran, è un giocatore che necessita molto più di cercare e portare il pallone. Sostituire Mandragora con Adli? Probabilmente in ballo c'è un'irrisolta questione di equilibri. Rolando incarna più quel prototipo di giocatore alla Ranieri, instancabile a adattabile a qualsiasi partita. Il pittore francese, invece, sembra aver bisogno di trovare il sistema di gioco giusto, la giusta tela e i giusti colori. In mezzo, in un centrocampo insieme a Fagioli, garantirebbero sì qualità, ma forse svuoterebbero troppo la mediana, ricoprendo Cataldi di ancor più responsabilità difensive. Come la complementarietà lo ha favorito prima, ora sembra invece lo stia nettamente sfavorendo.

Ad oggi, vedendo l'ultima (tatticamente perfetta) prestazione della Fiorentina contro l'Atalanta, per Adli si potrebbe quasi più pronosticare un ruolo da mediano/mezzala nei momenti in cui la Fiorentina ha bisogno di recuperare la partita, ma forse nulla di più.

Contro i bergamaschi era a disposizione, ma gli è stato preferito Richardson (più fisico) a partita in corso: e non dimentichiamoci di Ndour. Le partite (Conference permettendo) ci saranno e "tante"; difficile pensare a un nullo impiego del francese da qui a fine stagione. Per reintegrarlo, pare che la Fiorentina debba resettare i suoi equilibri, ma c'è veramente bisogno di farlo? Nel finale di stagione, purtroppo per Adli, conta più l'obiettivo di squadra che il benestare di tutti gli elementi del gruppo. Gioca chi sta meglio e chi è più funzionale, perchè adesso è il momento decisivo della stagione.

Infortunio e mercato — A suo sfavore c'è da considerare anche il lungo infortunio alla caviglia (di un mese circa, da febbraio a marzo) che lo ha un po' allontanato dal campo e dunque, dalle gerarchie di Palladino. Tutto è sembrato scricchiolare da quell'errore, insieme a Comuzzo, nella gara casalinga contro il Torino. Da lì, complice poi il successivo l'infortunio, più schizzi che capolavori (solo 14 minuti in campo da febbraio).

Che in ballo ci siano anche condizioni legate al mercato? La Fiorentina, per riscattare il francese, dovrebbe versare circa 13 milioni al Milan. Interessante sarebbe un possibile scambio alla pari con Sottil (valutato 10), ma i rossoneri non sembrano intenzionati a puntare sull'esterno italiano. Con un Fagioli che dovrà essere riscattato, la Fiorentina potrebbe essere ancora intenzionata a riscattare anche Adli? Ecco che spuntano dubbi e perplessità, per non dire pessimismo. Al Milan, Adli ha agguantato il cuore del tifo rossonero perché si è fatto trovare prontissimo nel momento del bisogno. Ritrarre il momento; come faceva Monet. Anche a Firenze, Adli si è fatto trovare pronto, forse più di qualunque aspattativa possibile (tre reti e quattro assist in A), ma sempre di momenti sembra siamo destinati a dover parlare. Un percorso che inizia con la luce e la visibilità, ma che termina nell’indistinto e nell’astrazione (ecco ancora ritornare la metafora con le Cattedrali di Monet).