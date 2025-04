Adli, è (di nuovo) l’ora di Yacine. Palladino lo rilancia dopo due mesi difficili

Nel gennaio nero della Fiorentina, la notte del 26 gennaio fu una sorta di redenzione. Una vittoria soffertissima, in trasferta all'Olimpico contro la Lazio grazie alle reti di Beltran e... Yacine Adli. Per lui la notte di Roma fu l'inizio di un periodo complicato, che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre un mese prima di faticare tantissimo a riconquistare un posto in squadra. Dopo la rete, prima un colpo subito alla caviglia lo costringe a uscire, poi nella ripresa viene cacciato dalla panchina per proteste.