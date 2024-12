Kean e la voglia di rivincita

Da non sottovalutare, poi, il mordente di certi giocatori viola, e qui il riferimento, va da sé, è per Kean. L'ex bianconero non è stato certo contento di come è andata la scorsa stagione e di come la Juventus abbia gestito la sua presenza in rosa. Moise venne, infatti, arretrato nelle gerarchie offensive dietro a Milik e Yldiz, non riuscendo a segnare nemmeno una rete, con l'attuale bomber gigliato che adesso ha più di una ragione per dimostrare alla sua ex squadra che si sbagliava. Un "dente avvelenato" che servirebbe, eccome, in vista di una delle trasferte più complicate della stagione, specialmente in questo momento di stagione...