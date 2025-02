30 giorni di Brentford, nemmeno 30′ in campo: Kayode, inizio difficile in Premier

Il futuro tutto da scrivere

Il prestito oneroso con diritto di riscatto in favore del Brentford per un ragazzo di 20 anni farebbe pensare con certezza che alla fine della stagione le strade di Kayode e della squadra inglese continuino insieme. Per questo i prossimi mesi potrebbero essere fondamentali per il terzino italiano, visto la salvezza già conquistata (più 20 dalla terzultima) e la speranza di un posto in Europa, più per via dei pochi punti dall'ottava in classifica che per delle possibilità reali, potrebbero far concedere a Kayode maggiore spazio e considerazione. Le prossime gare con Everton, Aston Villa e Bournemouth potranno far capire di più sul prosieguo della stagione di Micheal Kayode. La cosa certa è che l'inizio dell'avventura in Premier League non è stato da sogno come sperato da giocatore ed entourage.