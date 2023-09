Le new Mbala, Berlinguer e il ritorno di Ranieri

Con tutto il rispetto per il nostro migliore calciatore, Nico Gonzalez, non lo vorrete paragonare con Bati, Mutu, Luca Toni, Giuseppe Rossi, Edmundo, questo per far capire quanto e' calato il tasso tecnico negli ultimi 20 anni. Ad averne altri due come l'argentino dal ciuffo ribelle, e' quello che i tifosi ,che hanno sete di vittorie, chiedono al sig. Commisso, per vincere ci vogliono calciatori che determinano, meglio spendere per due campioni ,che per 5 mezzoni, il presidente dovrebbe chiedere spiegazioni ai suoi uomini mercato ,come mai in questi quattro anni non si e' seguita una politica volta all'innalzamento del tasso tecnico. Tornando a Nzola mi ricorda molto il lavoro che svolgeva Giampaolo Pazzini, praticamente da bomber si trasformo' in mediano d'attacco, prende le botte per la squadra, spalle alla porta, e' utile sui rinvii del portiere, tutta fuffa, il centravanti deve fare gol.... il resto e' noia.Forza Nzola, ho voglia di comprare le nuove NEW M'BALA!!!

ANTOGNONI COME BERLINGUER — Il paragone e' forte, il buon Enrico Berlinguer e' stato importante per la sinistra italiana quanto Giancarlo Antognoni per la Fiorentina, logicamente calcisticamente parlando.E' stato come girare le case del popolo e sentire le persone presenti parlar male del politico sardo, chi ha fatto la storia nel proprio vissuto, nel proprio settore, che ha dato tutto a dritto essendo devoto alla causa, merita rispetto. Forse molti che hanno aperto bocca parlando di Giancarlo, non lo hanno vissuto, non lo hanno seguito, non lo hanno amato e non sanno nemmeno di quello che si parla. Solamente per aver commentato che l'amore sbandierato da Nico, dopo la firma sul contratto fino al 2028, e' molto rischioso visto che nel calcio moderno e' difficile poi mantenerlo. Saranno sicuramente i devoti alla societa' di adesso, nella quale Antonio non si e' affermato e non e' stato confermato, i rapporti di lavoro si possono anche interrompere ma ci vuole stile. Adesso che ci siamo riaffacciati in Europa ,dalla porticina della Conference, se a Nyon al sorteggio fosse stato presente Antognoni , molti personaggi dell'Uefa si sarebbero sciolti , come disse Rummenigge quando venne con il Bayern e lo cercava alla rifinitura della squadra tedesca, gli spiegarono che i Della Valle non lo avevano cercato e lui sbotto': “senza Giancarlo non puo' esistere la Fiorentina”.

Quando mio babbo mi parlava di Julinho lo ascoltavo a bocca aperta, quando lo vidi alla presentazione dei Giganti della Fiorentina, raccolta della Nazione sui campioni della storia viola, entro' questo omone nel salone dove eravamo ad aspettarlo, vidi i vecchi tifosi alzarsi, piangevano tutti, commossi al ricordo di quello che il brasiliano gli aveva fatto vedere, mai mi sarei permesso di esprimere inutili giudizi di fronte ad una scena del genere..... Come c'era scritto negli anni 70 sul muro della tribuna: Antonio non si discute, si ama!!!

LUNEDI TORNERA' MR. RANIERI — Ultimo allenatore che ha vinto qualcosa di importante con la maglia viola, uomo che e' riuscito a marcare Vittorio Cecchi Gori, facendolo spendere bene in calciatori forti, che inizio' portando tutti i big in serie B, vincendo il campionato, che guido' quel gruppo in quella notte epica dove vincemmo la coppa Italia a Bergamo riempiendo lo stadio alle tre di notte con 35.000 persone impazzite di gioia. Poi lo contestammo per il gioco della squadra, gli facemmo lo striscione: FACCI L'ULTIMA MAGIA; SPARISCI.... il buon Ciuffi gli diceva sempre che facevamo il Ciribe', rinvio di Toldo e gol di Batistuta, pero' l'affetto per questo uomo e' immenso, un signore di altri tempi, legato al culto del lavoro, del rispetto, dell'educazione, di saper piangere per i tributi della gente che lo ha apprezzato.

Sara' bello rivederlo e battergli le mani, Firenze lo ricorda con affetto per il suo operato, il grande Bati lo adorava, gli ha fatto fare caterve di gol e quando lo sostitutiva gli dava sempre la spiegazione, ricordo che in arereo in ritorno da Bari, dove lo tolse dal campo al settantesimo, fecero il breve viaggio accanto , dopo le spiegazioni tecniche cominciarono a ridere e scherzare, quando il calcio aveva una dimensione umana e i tifosi potevano volare con la squadra. Bentornato Claudio, se dopo il calcio ti dedicassi alla politica sono convinto che avresti tanti consensi, questo paese ha bisogno di grandi uomini...

