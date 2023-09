Le chiacchiere non contano, sarà il campo a valutare questa Fiorentina

Il segreto comunque, se si può definir tale, in partite come questa è sempre lo stesso: fare gara (almeno) pari sul piano dell'intensità e dell'applicazione. A quel punto, la qualità (superiore) emergerà da sé. A proposito. L'assenza di Bonaventura peserà parecchio, ma offre a Infantino (dovrebbe giocar lui al posto di Jack) una ghiottissima occasione per mettersi in mostra. Dicono che Italiano ne stia rimanendo particolarmente impressionato e questa, per l'argentino, è la serata migliore per confermare al mister quanto di buono pensa di lui. Occhio, però, perché nella testa dell'allenatore sta girando una (pazza) idea. Non per l'immediato, magari, ma per un futuro magari non troppo lontano. Il riferimento è a Maxime Lopez (che per il tecnico non può essere l'alternativa a Jack come trequartista) e ad una possibile coesistenza con Arthur. Non nel 4-2-3-1 (in quel caso i due sono alternativi) ma in un 4-3-3 nel quale l'ex Sassuolo agirebbe da mezzala.