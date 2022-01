Le 21 soluzioni di Italiano con Ikoné e Piatek

Venti tridenti più un...doppio dente. Gli acquisti lampo di Ikoné e Piatek aumenteranno e miglioreranno le scelte di Italiano e del suo 4-3-3.

Diciamo subito che in questo mercato di gennaio la Fiorentina ha battuto le altre 19 società di Serie A per tempismo e qualità degli acquisti. Il 2022 viola non è ancora iniziato e, a differenza di altre stagioni, l’organico è già stato arricchito. Non si tratta di acquisti-tampone, ma di soluzioni intelligenti anche per il futuro. Dunque, venti tridenti in tutto, 10 con Vlahovic, altrettanti con Piatek. Eccoli, in ordine sparso.